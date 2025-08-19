Клычков признал отставание по ФОКу на Матвеева

19.8.2025 | 12:50 Новости, Спорт, Строительство

Орловский губернатор побывал на объекте.

Фото: МБУ “Спецавтобаза”

Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальных сетях.

По словам губернатора, в осмотре ФОКа участвовал и представитель застройщика (ООО «АС Монтаж»). Андрей Клычков признал существующее отставание по срокам работ.

«Я поручил до среды сверить все финансовые планы, графики работ, закупки материалов – для того, чтобы мы обеспечили завершение по этому объекту», – указал орловский глава.

Напомним, ФОК начали строить в 2023 году. Изначально планировалось сдать его в 2024, однако сейчас речь идёт уже о ноябре текущего года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования