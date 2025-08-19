В Орле отобрали дворы для ремонта

Утверждены основной и дополнительный списки на будущий год.

Их опубликовала Администрация Орла.

В 2026-м в городе планируется привести в порядок 20 дворовых территорий. Ещё четыре вошли в резервный список — их тоже могут отремонтировать, но при наличии дополнительных средств.

Дворы отобрали из 229 предложенных территорий. Это делала общественная комиссия.

В своей работе её участники ориентировались на целый ряд критериев — год ввода дома в эксплуатацию, количество квартир, срок последнего капремонта и другие. Выбор делали по совокупности факторов.

ИА «Орелград»