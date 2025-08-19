Орловчанке компенсируют моральный вред за проживание в «аварийке»

Деньги взыщут с районной администрации.

Бюджету придётся раскошелиться на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Изначально дело рассматривалось в суде Глазуновского района. Местная жительница заявила о нарушении своих прав — в связи с длительным проживанием в аварийном доме. При этом орловчанка является инвалидом.

Как уточняет ведомство, такая ситуация сложилась в связи с незконными действиями должностного лица. Из контекста ясно, что речь идёт о первом заместителе главы районной администрации, которого осудили за злоупотребление должностными полномочиями и подлог.

Чтобы компенсировать нравственные страдания заявительницы, прокуратура направила в суд иск о взыскании морального вреда. Интересно, что первая инстанция отказала в его удовлетворении. Однако ведомство обжаловало это решение в коллегии областного суда по гражданским делам. Там вынесли другой вердикт.

«Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»