Во Мценске переезжает центр занятости населения

Это временная мера.

Информацию сообщили в Кадровом центре Орловской области.

С 20 августа сотрудники местного Территориального центра занятости населения будут принимать граждан и работодателей по новому адресу. Учреждение переезжает в здание городского Комплексного центра социального обслуживания населения. Официальный адрес – микрорайон 1, дом 1.

Центр будет функционировать с понедельника по пятницу с 8 до 17 с перерывом с 13 до 14 часов.

Причиной являются ремонтные работы в прежнем здании. После их завершения учреждение вернётся на привычное место.

