Возбуждено дело об убийстве девушки в Ливнах

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено «по факту убийства» по признакам преступления предусмотренного соответствующей статьёй (105 УК, часть 1).

Согласно текущему законодательству, такие злодеяния караются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет (с возможным последующим ограничением свободы на срок до двух лет).

Как рассказали в ведомстве, тело нашли 17 августа. На нём имелись признаки насильственной смерти. Как и сообщалось ранее, погибшей 24 года.

СМИ сообщали, что девушка была связана (но в одежде), а на голове находился пакет.

В настоящее время в рамках дела проводятся необходимые следственные действия. Идёт сбор и закрепление доказательственной базы, также назначен комплекс судебных экспертиз.

ИА «Орелград»