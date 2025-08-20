Диалог о борьбе с терроризмом провели с молодежью под Орлом

Встреча в формате дискуссионной площадки «Открытый диалог» прошла на базе отдыха «Лесная поляна».

Дискуссию организовал Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ОГУ им. И.С. Тургенева (КЦ ПТиПЭ). Он был создан для проведения образовательно-просветительских, информационно-аналитических и профилактических мероприятий в указанной сфере.

Открытый диалог с молодежью провел сотрудник Центра противодействия экстремизму УМВД России по Орловской области и директор КЦ ПТиПЭ Илья Булышкин. Как сообщили в ОГУ имени Тургенева, участники встречи обсудили вопросы, связанные с распространением идеологии терроризма и методами предотвращения экстремизма. Спикер рассказал подросткам о причинах и истории возникновения этих деструктивных явлений.

«Особое внимание было уделено опасности нового радикального течения — неонацизма, – подчеркнули в ОГУ. – Сотрудник правоохранительных органов подкрепил полученную информацию практическими примерами. Он рассказал о реальных преступлениях, произошедших не только в Орловской области, но и на федеральном уровне. Одним из таких примеров стало дело о террористической организации, которая использовала социальные сети для привлечения новых членов и координации своих действий».

Напомним, неделю оперативники линейного отдела МВД России на станции Орел за поджог тепловоза в локомотивном депо задержаны двоих несовершеннолетних. В дежурную часть позвонили работники депо «Орел – Сортировочный» и сообщили, что на территории железнодорожного предприятия неизвестные кинули зажигательную смесь. Она угодила в маневровый тепловоз, который загорелся. В результате происшествия частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива. К счастью, пострадавших среди граждан не оказалось.

Поиском злоумышленников совместно занимались сотрудники уголовного розыска линейного отдела на станции Орел, Центра противодействия экстремизму УМВД и регионального УФСБ. В кратчайшие сроки двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте 16 и 17 лет. По данным силовиков, эти молодые люди ранее не привлекались к уголовной и административной ответственности, не состояли на различных видах учета.

«По имеющимся данным, юноши в ночное время совершили противоправное деяние, следуя указаниям анонимного куратора в мессенджере. Свои действия они фиксировали на камеру мобильного телефона. За проделанную «работу» молодым людям пообещали от 90 000 до 120 000 рублей, однако никаких денег они так и не получили», – сообщило по этому поводу Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Следственным отделом ЛО МВД России на станции Орел по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ, которое в настоящее время передано для дальнейшего расследования в Западное МСУТ СК России. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подобные примеры, увы, есть и в других регионах, о чем также рассказали молодежи.

«В завершение встречи подросткам были даны рекомендации по защите от влияния радикальных идеологий и показаны профилактические видеоролики. Среди них — использование фильтров в интернете, развитие критического мышления и укрепление связей с позитивными социальными группами», – добавили в ОГУ имени Тургенева.

ИА «Орелград»