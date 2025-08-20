В Орле воспламенилась детская коляска

Пожар произошёл на 12-м этаже многоквартирного дома.

Неожиданное ЧП случилось накануне. Звонок поступил в службу спасения около 16:45. На улице Полесской в подъезде одного из домов, на 12-м этаже, горела детская коляска, оставленная на лестничной клетке.

Сотрудники МЧС выехали на вызов и ликвидировали возгорание. В тушении пожара участвовали двое человек.

Огонь успел повредить коляску. Также копотью покрылась лестничная площадка — на общей площади около 20 квадратных метров.

«Причину возгорания выясняют эксперты», – пояснили в Управлении МЧС по Орловской области.

Всего за сутки орловские подразделения ведомства выезжали на вызовы 14 раз. Шесть случаев пришлись именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»