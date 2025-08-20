В Орловской области стартовал конкурс «Ветеранское подворье»

Победитель и призеры получат солидные денежные премии.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье». Проводится он уже много лет в соответствии с указом губернатора. Цели конкурса заключаются в укреплении и поддержке семьи, пропаганде и передаче опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержке ветеранов, укреплении и расширении личных подворий в сельской местности.

Принять участие в конкурсе могут женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Они должны проживать в сельской местности на территории Орловской области и вести личное подсобное хозяйство. Максимальный размер общей площади земельных участков, находящихся одновременно на праве собственности или ином вещном праве, у них не должен превышать 2,5 га.

Для участия в конкурсе гражданам необходимо в срок до 15 сентября представить нарочно в указанный выше департамент заявление, написанное в произвольной форме, на участие в конкурсе с указанием адреса места жительства и контактного телефона. К заявлению надо приложить информацию, подтверждающую сведения, являющиеся показателями базовой оценки ветеранского подворья, копии правоустанавливающих документов на земельные участки, выписке из похозяйственной книги о наличии скота в личном подсобном хозяйстве, документы, подтверждающие участие в выставках, конкурсах в сфере сельского хозяйства, при их наличии.

По желанию заявитель может приложить к пакету документов и фотографии своего личного подворья. Конкурсная комиссия проверит представленные документы в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации и примет решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в этом. Победителей также определит конкурсная комиссия. За основу берется базовая оценка показателей по каждому критерию, утвержденному организаторами.

Например, наличие крупного рогатого скота на личном подворье принесет его владельцу дополнительно по 2 балла за каждое животное. Занятие огородничеством на площади обрабатываемой земли до 10 соток принесет еще 5 баллов. Также дополнительные бонусные баллы положены за наличие цветников, пасек, плодовых деревьев и кустарников и т.д. Победителями признают трех участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов. Они получат дипломы губернатора Орловской области и денежные премии: за 1-е место – 50 тысяч рублей; за 2-е место – 30 тысяч рублей; за 3-е место – 20 тысяч рублей. Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке до 25 декабря.

ИА «Орелград»