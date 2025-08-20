Хотынецкая ЦРБ избавляется от стационара

20.8.2025 | Медицина, Новости

Об этом стало известно на профильном комитете орловского облсовета.

Хотынецкая ЦРБ. Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансам состоялось накануне. На нём рассмотрели итоги исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первую половину этого года, а также ряд других вопросов.

В ходе встречи заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев рассказал, что Хотынецкая ЦРБ находится в процессе оптимизации. Об этом пишет «Орёлтаймс».

«Районная больница… избавляется от здания стационара, выводит его за баланс, тем самым экономя 800 тысяч рублей при оплате коммунальных услуг», – сообщает издание.

Известно, что в 2015 году на базе этой ЦРБ было открыто хосписное отделение. В 2018 губернатор дал поручения по его расширению.

В текущем году областной арбитраж обязал больницу выплатить долг поставщикам тепла. ООО «Коммунсервис» взыскало с «Хотынецкой центральной районной больницы» около полумиллиона рублей (за отопление с января по апрель).

Напомним, в марте орловские власти представили обновлённую программу развития здравоохранения. Из неё следовало, что оптимизация затронет целый ряд учреждений.

