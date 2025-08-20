Выборы курского губернатора пройдут и на Орловщине

20.8.2025 | 13:55 Новости, Политика

На них смогут проголосовать вынужденные переселенцы из соседнего региона.

Новость сообщили в Избиркоме Орловской области.

В Курской области выборы состоятся 14 сентября. Куряне, проживающие на Орловщине (в том числе, входящие в число вынужденных переселенцев), смогут воспользоваться избирательным правом 5 и 6 сентября с 8:00 до 20:00 и 7 сентября с 8:00 до 15:00.

Для них организуют специальный избирательный участок в гостинице «Орёл» (на площади Мира, 4). Также будут организованы выезды членов избирательной комиссии в различные муниципальные образования.

Всю информацию о выборах губернатора Курской области на Орловщине можно получить по телефону (4862) 76-22-09.

Напомним, выборы будут досрочными. Предыдущие состоялись 8 сентября 2024 года. На них победил Алексей Смирнов. Однако 5 декабря он ушёл в отставку, а временно исполняющим обязанности курского главы стал Александр Хинштейн.

