Ливенский завод увернулся от банкротства

Требование признать его несостоятельным выдвигала налоговая служба.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы России в лице УФНС России по Орловской области к открытому акционерному обществу «Ливенский завод противопожарного машиностроения». Налоговики просили суд признать это предприятие несостоятельным, назначить арбитражного управляющего из Союза «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

Также налоговая служба просила включить в реестр требований кредиторов ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» задолженность, подтвержденную решениями о ее взыскании, в размере 32,634 миллиона рублей. Из иска следовало, что основной долг составлял 30,556 миллиона рублей, пени – 2,042 миллиона рублей, штрафы – 35 120 рублей. Во вторую очередь кредиторов налоговики просили включить долг в размере 13,384 миллиона рублей, в третью очередь – 19,249 миллиона рублей, в том числе пени и штрафы.

К производству дело было принято в апреле 2025 года. И за это время завод успел хорошо потрудиться над улучшением своего финансового положения. Уже в августе 2025 года налоговики сообщили суду, что после направления иска ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» были уменьшены начисления по налогу на прибыль, а также произведено частичное погашение задолженности. По данным налоговиков, общая задолженность снизилась до 19,717 миллиона рублей.

«При этом задолженность по основному долгу, просроченному свыше трех месяцев, подтвержденная решениями о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества, отсутствует», – отметили уже в августе налоговики. Представитель завода в судебном заседании подтвердил факт частичного погашения задолженности и заявил, что оснований для признания предприятия банкротом уже нет. С его слов, предприятие намерено осуществлять и в дальнейшем хозяйственную деятельность. Размер непогашенной задолженности при этом он не оспаривал.

Арбитражный суд, оценив доказательства, пришел к выводу о том, что производство по делу о банкротстве завода подлежит прекращению. В решении он указал, что на дату обращения заявителя в суд подтвержденная задолженность завода, просроченная свыше трех месяцев, составляла 12,916 миллиона рублей. По закону требования кредитора оцениваются на дату судебного заседания по проверке их обоснованности. В данном случае завод частично погасил общий долг, в первую очередь погасив просроченную задолженность. И поскольку последней теперь нет, дело о банкротстве было закрыто.

ИА «Орелград»