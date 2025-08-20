На Орловщине нашли ещё две опасных детских площадки

20.8.2025 | 11:26 Закон и порядок, Новости

На данный момент нарушения устранены.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ведомство установило, что в ненадлежащем состоянии находились площадки, расположенные в Троснянском районе — в Малахово-Слободском сельском поселении. Объекты выявили в посёлке Красноармейский и деревне Черемошное.

Так, здесь не проводились мероприятия по регулярному обслуживанию игрового оборудования. На отдельных элементах конструкций появились повреждения в виде коррозии. В свою очередь, деревянные элементы «имели задиры и отщепы». Всё это не отвечало требованиям безопасности.

Прокуратура района подала в суд административные иски. Ответчиком выступала администрация Троснянского района. От неё требовали устранить выявленные нарушения.

Кромской районный суд удовлетворил требования. К настоящему моменту судебное решение исполнено.

Ранее прокуратура нашла подобные площадки в Новодеревеньковском районе и Орловском муниципальном округе.

