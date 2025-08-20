На Орловщине нашли ещё две опасных детских площадки

На данный момент нарушения устранены.
Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Ведомство установило, что в ненадлежащем состоянии находились площадки, расположенные в Троснянском районе — в Малахово-Слободском сельском поселении. Объекты выявили в посёлке Красноармейский и деревне Черемошное.
Так, здесь не проводились мероприятия по регулярному обслуживанию игрового оборудования. На отдельных элементах конструкций появились повреждения в виде коррозии. В свою очередь, деревянные элементы «имели задиры и отщепы». Всё это не отвечало требованиям безопасности.
Прокуратура района подала в суд административные иски. Ответчиком выступала администрация Троснянского района. От неё требовали устранить выявленные нарушения.
Кромской районный суд удовлетворил требования. К настоящему моменту судебное решение исполнено.
Ранее прокуратура нашла подобные площадки в Новодеревеньковском районе и Орловском муниципальном округе.
ИА «Орелград»