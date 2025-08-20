Мэрию Орла обязали заплатить за уборку стихийных свалок

Чиновники вовремя не расплатились с подрядчиком за вывоз мусора из города.

Иск в арбитраж подало общество с ограниченной ответственностью «Экострой». Ответчиков было двое: муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Истец просил суд о взыскании крупной задолженности по муниципальному контракту, а также пени с дальнейшим ее начислением по день уплаты всей задолженности.

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года «Экострой» заключил с «ОМЗ города Орла» муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в пределах границ города Орла. Максимальное значение цены контракта составило 4 миллиона рублей. Контракт предусматривал, что оплата за оказанные услуги производится заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке выполненных работ.

В суде «Экострой» доказал, что все предусмотренные контрактом услуги он оказал в период с февраля по июнь 2025 года надлежащим образом и в установленный срок. Это подтвердили представленные в суде документы о приемке и документы, подтверждающими оказание услуг. Обе стороны подписали их без замечаний. Однако обещанных 4 миллионов рублей исполнитель не дождался. В связи с несвоевременной оплатой подрядчик начислил ответчику неустойку в сумме 165 тысяч рублей. Компания направляла заказчику письменную претензию об оплате долга и неустойки, но претензия была оставлена без удовлетворения.

Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд счел требования истца подлежащими удовлетворению. Он постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» задолженность и неустойку в указанных выше размерах. При недостаточности денежных средств у МКУ деньги взыщут с городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме того, неустойка будет начисляться в размере одной трехсотой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства до полного погашения долга.

ИА «Орелград»