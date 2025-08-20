На Орловщине просубсидируют импортозамещение сахарной свеклы

Поддержку получат те, кто засеет поля сахарной свеклой отечественной селекции.

Как уже рассказывал «Орелград», областные власти планируют реализовать в 2025-2029 годах ведомственный проект «Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий». В его рамках будут приобретены и использованы для посева семена гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, произведенные в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы.

По информации департамента сельского хозяйства Орловской области, этой программой предусмотрено обеспечение стабильного роста объемов промышленного производства и реализации высококачественных конкурентоспособных семян рентабельных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур отечественной селекции на основе новых высокотехнологичных российских разработок. В связи с этим департамент разработал проект предоставления субсидий и направил его на независимую антикоррупционную экспертизу.

«Принятие указанного нормативного акта будет способствовать снижению уровня импортозависимости отрасли за счет увеличения доли семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции в общем объеме высеянных семян и не повлечет увеличения расходов бюджета Орловской области в 2025 году», – отмечено в пояснительной записке департамента сельского хозяйства.

Субсидии будут предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям, а именно покупателям семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, произведенных в рамках указанной федеральной программы. Субсидия призвана возместить получателям часть затрат на приобретение семян по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной в текущем финансовом году. Однако возмещать планируют не более 70 процентов от фактически произведенных затрат.

Ставки субсидии на 1 гектар посевной площади утверждаются приказом департамента сельского хозяйства исходя из объема средств, предусмотренных на реализацию ведомственного проекта «Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий» на текущий год. В каждом конкретном случае размер субсидии будет определяться индивидуально, по простой формуле: посевную площадь умножат на ставку.

Обязательным условием является приобретение и высев участником отбора семян гибридов сахарной свеклы, произведенных в рамках именно Федеральной научно-технической программы и предназначенных для собственного производства товарной продукции. Важно также, чтобы приобретенные семена были включены в Государственный реестр селекционных достижений. Отбор получателей субсидии будет производиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

