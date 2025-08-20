Орловцам предлагают открыть бизнес онлайн

Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением «Моя подпись».

Областная налоговая служба напомнила жителям Орловской области о возможности воспользоваться функционалом комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн». Он был запущен в прошлом году. Этот сервис позволяет в рамках одной услуги полностью дистанционно зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть счет в банке. А применение в нем мобильного приложения «Моя подпись» упрощает выпуск подписи для бизнеса и открытие счета в банке.

«Для получения подписи достаточно скачать приложение на мобильный телефон, пройти идентификацию через биометрию и подписать полученной подписью заявление для открытия счета в выбранном банке, – сообщили в региональном Управлении ФНС России. – Приложение «Моя подпись» при наличии подтвержденной учетной записи в ЕБС позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для юридического лица или индивидуального предпринимателя в удостоверяющем центре ФНС России».

Кроме того, приложение сохраняет секретный ключ, с помощью которого можно подписывать документы. Еще одно его преимущество заключается в том, что приложение не требует опыта самостоятельной настройки специализированных программ на компьютере. Активное внедрение подобных сервисов уже привело к тому, что количество желающих открыть свое дело в Орловской области стабильно растет. По данным УФНС, по состоянию на 1 июля 2025 года на учете в налоговых органах Орловской области состояло более 19,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 388 бизнесменов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Сегодня открыть бизнес можно не выходя из дома с помощью электронных сервисов ФНС России, через которые можно выполнить не только регистрационные действия, но и выбрать подходящую систему налогообложения, рассчитать суммы налогов и взносов к уплате, составить и направить налоговую отчетность и многое другое», – отмечают в областной налоговой службе.

Еще более быстрыми темпами растет количество самозанятых. По состоянию на 1 июля 2025 года на территории Орловской области было зарегистрировано около 47,5 тысячи самозанятых, что на 11 тысяч налогоплательщиков больше аналогичного периода 2024 года. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» самый простой в применении и имеет множество преимуществ, отмечают в УФНС.

«Так, при применении НПД можно заниматься любыми видами деятельности, кроме тех, которые прямо запрещены Федеральным законом №422-ФЗ. Проверить, допустимо ли применение НПД по выбранному виду деятельности, можно в бесплатном мобильном приложении ФНС России «Мой налог». Именно с помощью этого приложения происходит взаимодействие самозанятых с налоговым органом: от регистрации статуса, расчета и уплаты налога до снятия с учета», – говорят налоговики.

ИА «Орелград»