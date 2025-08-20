Новые правила обращения с ТКО: запрет на выброс веток и растительных отходов на контейнерные площадки

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), утвержденные Постановлением Правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г.

Согласно этим изменениям, строго запрещено оставлять в контейнерах и бункерах на контейнерных площадках ветки, листву, траву и другие древесно-растительные отходы.

В пункте «В» статьи 36 Правил прямо указано: «Запрещается размещать отходы от ухода за деревьями и кустарниками в местах накопления твердых коммунальных отходов». Это нововведение должно снизить переполнение мусоронакопителей на контейнерных площадках и предотвратить образование стихийных свалок.

Региональный оператор отмечает, что прогнозируется увеличение объема растительных отходов. Особенно остро проблема проявляется в период субботников и сезонной обрезки деревьев, когда растительные отходы смешивают с обычным мусором. Это нарушает правила обращения с ТКО и приводит к захламлению территорий. Из-за того, что на площадках появляются указанные отходы, вывоз ТКО затрудняется, чего быть не должно.

Что делать с древесно-растительными отходами?

Организаторам работ по озеленению, уборке садовых и дачных участков необходимо самостоятельно вывозить ветки, траву и листву на специализированные полигоны.

Управляющим компаниям и жителям следует не смешивать такие отходы с обычным мусором.

Напоминаем, что по закону (N ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления») на контейнерных площадках можно оставлять только ТКО – бытовой мусор из жилых помещений. Строительные, промышленные и растительные отходы туда выбрасывать нельзя.

В случае, если древесно-растительные отходы окажутся в мусоронакопителях на контейнерных площадках, собственник земельного участка обязан будет вывезти их самостоятельно.

Складирование древесно-растительных отходов на контейнерных площадках повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей (ст. 8.2. КоАП РФ). Соблюдение новых правил поможет содержать контейнерные площадки в порядке и избежать штрафов за нарушение экологического законодательства.