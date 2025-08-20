Орловцы активно оспаривают решения приставов

Статистику рассмотрения административных дел раскрыли в облсуде.

В первом полугодии 2025 года на рассмотрение в районные суды Орловской области поступило 2198 административных дел, что на 721 дело, или на 24,7 процента меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Орловского облсуда. В ведомстве отмечают, что наибольшее количество, как и годом ранее, составляют административные дела об оспаривании решений, действий и бездействия органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Всего в этом году рассмотрено 1294 таких дела, в первом полугодии 2024 года их было 1085.

«В названной категории дел наибольшее количество административных дел касалось оспаривания решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя – 1002 дела, – уточнили в пресс-службе Орловского облсуда. – Значительно, на 48,4 процента, снизилось количество рассмотренных районными судами дел о взыскании обязательных платежей и санкций – 230 дел (в первом полугодии 2024 года – 446 дел); на 78,4 процента – дел о признании информации, распространяемой посредством ИТ-сетей, в том числе сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено, кроме экстремистских материалов – 33 дела (в первом полугодии 2024 года – 153 дела)».

Кроме того, ровно на треть, или на 33,3 процента по сравнению с прошлым годом сократилось количество административных дел об установлении, продлении или досрочном прекращении административного надзора, а также частичной отмене или дополнении ранее установленных, поднадзорному лицу административных ограничений. Если годом ранее суды региона рассмотрели 93 таких дела, то за шесть месяцев текущего года было рассмотрено всего 62 дела.

В то же время в облсуде отмечают, что на 17,5 процента выросло количество рассмотренных районными судами административных дел о помещении иностранных граждан, подлежащих депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или продлении срока пребывания их там. В этом году рассмотрено 47 таких дел против 40 дел в 2024 году.

ИА «Орелград»