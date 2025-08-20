Орловца оштрафовали за хулиганские выстрелы

20.8.2025 | 12:20 Новости, Происшествия

Дело рассматривал Советский районный суд города Орла.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Местного жителя признали виновным в хулиганстве (213 УК, часть 2).

Инцидент произошёл в августе минувшего года — в общественном месте. Будущий осуждённый находился там в состоянии алкогольного опьянения.

«На фоне внезапно возникшего конфликта» орловец выстрелил из пневматического пистолета «в сторону мужчины». Выстрелов было не менее двух.

В итоге наказанием стал штраф в 600 тысяч рублей.

«Приговор суда вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

