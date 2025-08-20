СМИ сообщили о смене собственника на заводе в Ливнах

Перемены переживает Ливенский завод противопожарного машиностроения (ЛЗПМ).

Как «Орёлград» сообщил ранее, завод частично погасил долг перед налоговой службой и избежал банкротства. По данным ABIREG.RU, предприятие сменило собственника, а также запускает новое производство.

«Новым владельцем предприятия стало ООО «Южская лента» Олега Марченко. Ранее же компания принадлежала его брату Сергею Марченко через ООО «НПО Машиностроения «Сварог»», – пишет издание.

Также СМИ сообщило о планах по открытию нового завода, где будут производить швейную фурнитуру. Он будет функционировать в составе данного предприятия.

Напомним, основной продукцией ЛЗПМ является техника для пожаротушения. В 2024 году предприятие сработало с выручкой в 517 миллионов рублей (что вдвое выше аналогичного показателя предыдущего года) и чистой прибылью в 2,1 миллиона рублей.

Ранее генеральный директор компании Игорь Волченков объяснял ухудшение положения предприятия условиями кредита, взятого в 2021-м году, а также перенаправлением финансовых потоков из пожарной отрасли в Министерство обороны.

ИА «Орелград»