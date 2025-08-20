Орловца заключили под стражу из-за обращения с пасынком

Мужчина подозревается в преступлениях против жизни и здоровья малолетнего.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями « угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (119 УК, часть 1) и «истязание» (117 УК, часть 2, пункт «г»).

Предварительно установлено, что 31-летний житель Советского района Орла наносил побои своему малолетнему пасынку. Так продолжалось с марта по май текущего года. «Мальчик испытывал сильные физические и психические страдания», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в мае мужчина «высказывал угрозу его убийства».

На данный момент гражданин заключён под стражу. Следствие по делу продолжается.

ИА «Орелград»