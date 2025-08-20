Орловские приставы выдворили из России 70 нелегалов

20.8.2025 | 12:35

Иностранные граждане нарушили законы нашей страны.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Орловской области

Таковы итоги первых семи месяцев этого года. О них рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области.

Среди выдворенных — приезжие из Африки (Египта, Камеруна, Конго), Азии (Бангладеш), а также стран бывшего СССР (Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении).

Мигранты допускали различные нарушения. Они касались правил въезда, пребывания или труда на территории России. Наказанием стало принудительное выдворение.

В ближайшие пять лет нелегалы не смогут вернуться сюда. Если же они проигнорируют запрет, то понесут уже уголовную ответственность.

