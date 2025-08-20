В Орле ко дню рождения Андреева подготовили подарок

В Доме Леонида Андреева состоится литературно-музыкальная композиция.

В Орле 21 августа в 14.00 в Доме Леонида Андреева состоится литературно-музыкальная композиция «Литература и музыка рядом». Как сообщили организаторы, мероприятие будет посвящено дню рождения известного русского писателя, представителя Серебряного века, классика русской литературы – Леонида Андреева. Он родился 9 [21] августа 1871 года в городе Орле. Кстати, Андреев – не только известный русский писатель и драматург, но еще и один из пионеров цветной фотографии в России.

Кроме того, он считается родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль своеобразен и представляет собой сочетание различных литературных направлений. На мероприятии сотрудники музея расскажут о том, как литература и музыка переплелись в жизни и в творчестве писателя. Гости услышат отрывки из воспоминаний современников, родных и близких Леонида Андреева, а также мелодии и песни, которые он любил слушать и напевать.

«Музыка обладает способностью пробуждать эмоции, вызывать воспоминания и усиливать чувства, – говорят в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева, филиалом которого является Дом Леонида Андреева. – Жизнь Леонида Андреева всегда была связана с музыкой – в детстве, юности, молодости, в зрелые годы. Она разная в разные моменты его жизни: это и радостно гремящий оркестр в городском саду, и протяжные напевы под гармонику на родной Пушкарной, и колокольный звон, и студенческие песни, и оперы в исполнении великих русских певцов».

Леонид Андреев не мог оставаться равнодушным к музыке, и очень часто она выражает душевное состояние писателя и звучит в его произведениях, добавили организаторы. Ранее литературный музей запустил цикл публикаций Леонида Андреева о Максиме Горьком. Личная встреча писателей состоялась 12 марта 1900 года на Курском вокзале перед отъездом Горького в Крым. Эта встреча стала началом большой и глубокой дружбы, длившейся почти целое десятилетие.

«Андреев высоко ценил Горького – писателя и человека. Несмотря на «коренное родство», в личных и творческих взаимоотношениях Андреева и Горького с самого начала обнаружилась глубокая разность, и давали знать о себе принципиальные идейные и художественные разногласия», – отмечают в музее, на сайте которого можно прочитать то, что писали друг о друге Горький и Андреев.

Возрастное ограничение: 12+

