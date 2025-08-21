Лежнев в СИЗО дважды попал в карцер

Также действующего советника орловского губернатора семь раз привлекали к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Об этом стало известно на последнем заседании с его участием, которое состоялось в областном суде. Как пишут «Орловские новости», характеристику, составленную администрацией следственного изолятора, зачитал судья.

Так, утверждается, что Лежнев курил в неположенном месте, нарушал изоляции между камерами, препятствовал ведению надзора, закрывал камеру видеонаблюдения, а также не соблюдал распорядок дня.

«В настоящее время дисциплинарные взыскания не сняты и не погашены», – зачитал судья. В связи с этим он охарактеризовал обвиняемого отрицательно.

Заседание состоялось накануне. Оно было посвящено очередному продлению срока содержания под стражей. Как и ожидалось, Лежнева оставили в СИЗО как минимум до 24 ноября.

По данным СМИ, сейчас советнику предъявлены обвинения:

в организации преступного сообщества (210 УК, часть 1),

ограничении конкуренции (178 УК, часть 3),

мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере (159 УК, часть 4, 17 эпизодов),

мошенничестве, совершённом лицом с использованием своего служебного положения (159, часть 3),

мошенничестве или хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием (159, часть 1),

отмывании денежных средств или иного имущества (174.1 УК, часть 1, 174 УК, часть 2, два эпизода).

ИА «Орелград»