Лежнев в СИЗО дважды попал в карцер

21.8.2025 | 11:43 Важное, Криминал, Новости

Также действующего советника орловского губернатора семь раз привлекали к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Фото: newsorel.ru

Об этом стало известно на последнем заседании с его участием, которое состоялось в областном суде. Как пишут «Орловские новости», характеристику, составленную администрацией следственного изолятора, зачитал судья.

Так, утверждается, что Лежнев курил в неположенном месте, нарушал изоляции между камерами, препятствовал ведению надзора, закрывал камеру видеонаблюдения, а также не соблюдал распорядок дня.

«В настоящее время дисциплинарные взыскания не сняты и не погашены», – зачитал судья. В связи с этим он охарактеризовал обвиняемого отрицательно.

Заседание состоялось накануне. Оно было посвящено очередному продлению срока содержания под стражей. Как и ожидалось, Лежнева оставили в СИЗО как минимум до 24 ноября.

По данным СМИ, сейчас советнику предъявлены обвинения:

  • в организации преступного сообщества (210 УК, часть 1),
  • ограничении конкуренции (178 УК, часть 3),
  • мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере (159 УК, часть 4, 17 эпизодов),
  • мошенничестве, совершённом лицом с использованием своего служебного положения (159, часть 3),
  • мошенничестве или хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием (159, часть 1),
  • отмывании денежных средств или иного имущества (174.1 УК, часть 1, 174 УК, часть 2, два эпизода).

ИА «Орелград»


