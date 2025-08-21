В обладминистрации высказались по «Бирюзовому кольцу»

Чиновники считают, что заседание с московскими экспертами «носило открытый, конструктивный, рабочий характер».

Департамент по проектам развития территорий Орловской области опубликовал официальный комментарий на публикации, посвящённые заседанию с участием членов экспертного совета при Минэкономразвития России. На встрече обсуждался орловский туристический маршрут «Бирюзовое кольцо». Перед этим гости совершили по нему полноценную поездку, ознакомившись со всеми деталями на местах.

Информацию о заседании разместил «Орёлтаймс», а также, на основе публикации коллег, «Орёлград». Однако областные чиновники опровергли ряд озвученных сведений.

«Департаментом по проектам развития территорий Орловской области совместно с рядом представителей орловского турбизнеса с 2024 года ведётся работа по получению одним из туристских маршрутов Орловской области статуса национального.

К августу 2025 года данная работа подошла к этапу инспекционной проверки соответствующего маршрута представителями экспертного совета по определению национальных маршрутов при Министерстве экономического развития Российской Федерации.

Инспекционный тур провёден 8-11 августа 2025 года, включив как посещение каждого объекта показа туристского продукта в рамках туристского маршрута, так и проведение по рекомендации экспертов Минэкономразвития России встречи с представителями органов власти, органов местного самоуправления, секторов региональной экономики, связанной со сферой туризма, для подведения итогов инспекционной проверки.

Департамент пригласил на вышеназванную встречу более 120 представителей органов власти, местного самоуправления и бизнеса.

Эксперты оценивают туристский продукт в рамках туристского маршрута, предлагаемого на туристском рынке предпринимателями при поддержке органов власти и местного самоуправления, на соответствие высоким стандартам статуса «национального маршрута».

Подведение итогов инспекционной проверки с представителями органов власти, органов местного самоуправления, секторов региональной экономики, связанной со сферой туризма, нацелено на фокусирование внимания заинтересованных сторон на возможностях улучшения качества турпродукта, предоставляемого туристам в рамках туристского маршрута, претендующего на получение статуса национального туристского маршрута.

Таким образом, утверждение в материале информационного агентства «Орелград» «представители федерального ведомства, побывавшие на Орловщине, раскритиковали проект» – недостоверно и может вводить читателей в заблуждение», – заявили в Департаменте по проектам развития территорий Орловской области.

Кроме того, чиновники уточнили: «В редакции первой декады августа 2025 года туристский маршрут «Бирюзовое кольцо России», претендующий на получение статуса национального туристского маршрута, охватывает объекты показа 6 муниципалитетов: Орла, Мценска, Хотынецкого, Мценского, Новосильского и Болховского районов.

Таким образом, следующее утверждение в материале информационного агентства «Орелград» «напомним, в «кольцо» входят семь населённых пунктов» – недостоверно и может вводить читателей в заблуждение».

Также в комментарии, посвящённом непосредственно публикации в «Орёлтаймс», департамент отметил, что заседание, которое состоялось 11 августа, «носило открытый, конструктивный, рабочий характер».

ИА «Орелград»