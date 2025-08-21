Мошенники стали маскироваться под Росимущество

Ведомство предупредило жителей о новой схеме обмана.

Пресс-служба Межрегионального территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях сообщила о том, что в последнее время были зафиксированы случаи нового вида мошенничества. Заключается оно в рассылке по электронной почте ложных уведомлений под видом портала «Госуслуги» от имени Росимущества. Как правило, получатель «уведомляется» о том, что в системе зафиксирован запрос на просмотр информации о зарегистрированном на него движимом и недвижимом имуществе.

«Настоятельно просим вас не перезванивать по номерам из подозрительных писем, не сообщать коды из SMS и сразу помечать такие сообщения как спам. Цель мошенников – получить доступ к вашим персональным данным и аккаунтам на портале «Гослуги». Росимущество и портал «Госуслуги» рассылок подобного рода не осуществляют!», – подчеркивает пресс-служба МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Тем временем пресс-служба губернатора Орловской области ретранслировала предупреждение МВД. Него следует, что мошенники начали обзванивать пенсионеров под предлогом замены цифрового ТВ. Аферисты говорят пожилым людям, что в их доме меняют цифровое телевидение. И якобы для обновления телевизионной сетки вещания а телефон пенсионера должен придти код в смс-сообщении. За этим кодом и охотятся аферисты. Затем с жертвой связывается человек, который представляется специалистом Роскомнадзора.

«Он сообщает, что аккаунт на Госуслугах якобы взломали, и мошенники оформили доверенность на управление банковскими счетами, – следует из информации пресс-службы губернатора. – Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему какие суммы, и в каких банках у него находятся. После этого злоумышленники просят для «сохранения средств» перевести все деньги на «новые выпущенные карты», которые на самом деле являются сторонними счетами аферистов».

ИА «Орелград»