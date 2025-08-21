Орловская область взяла награду за «Урок цифры»

Регион вошел в число лауреатов всероссийского образовательного проекта.

Орловская область получила награду на прошедшем в Калуге форуме «Цифровая эволюция». В его рамках состоялась церемония награждения по итогам рейтинга активности регионов всероссийских образовательных проектов «Урок цифры» и «Цифровой ликбез». Орловскую область наградили за активное вовлечение обучающихся в сферу информационных технологий в 2024-2025 учебном году и работу по повышению уровня цифровой грамотности. Награду от имени региона принял руководитель департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов.

«Урок цифры» – уникальный проект, который реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими технологическими компаниями страны в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», – напомнили в департаменте. – С 2018 года более 115 миллионов раз учащиеся с 1 по 11 класс из 89 субъектов России прошли тренажеры «Урока цифры».

К слову, VI Всероссийский форум «Цифровая эволюция» проходил в Калуге на территории федерального технопарка профессионального образования «Профессионалитет» и собрал около 1000 участников из 81 региона России, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества и бизнеса. Участники обсудили ключевые направления развития цифровых сервисов в России, а также результаты реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Тем временем департамент образования Орловской области сообщил, что ученики орловских школ могут посмотреть цифровое шоу о профессиях, созданное на основе курса «Россия — мои горизонты». Оно транслируется в августе на платформе Rutube и канале «Билет в будущее». Ролики помогут орловским школьникам изучить будущий рынок труда и подготовиться к предстоящему учебному году. Кроме того, новое профориентационное цифровое шоу понудит подрастающую молодежь задуматься о своей будущей карьере.

«Каждый выпуск шоу посвящен отдельной профессиональной сфере: от инженерии и сельского хозяйства до информационных технологий, биотехнологий и креативных индустрий, – уточняет департамент образования. – В шоу приняли участие эксперты, которые делятся своим опытом и рассказывают о тонкостях профессий. Материалы занятий адаптированы для молодежи, чтобы помочь школьникам понять свои склонности и осознанно подойти к выбору профессии».

ИА «Орелград»