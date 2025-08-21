Орловский бизнес немного снизил долги перед банками

Однако общая задолженность почти в три раза превышает годовой бюджет региона.

Задолженность организаций Орловской области по полученным кредитам банков и займам к началу июня 2025 года, по оперативным данным Орелстата, составила 135,8 миллиарда рублей. Из них доля просроченных обязательств оценивается в 32,8 миллиона рублей, или 0,02 процента от общего объема указанной задолженности.

Отметим, что месяцем ранее орловские организации должны были банкам по кредитам и займам 136,8 миллиарда рублей, то есть долг немного сократился. При этом объем просроченной задолженности перед банками по сравнению с предыдущим месяцем не изменился.

Суммарная задолженность по обязательствам организаций, которая учитывает не только отношения с банками, но и с деловыми партнерами, на начало июня 2025 года в Орловской области составила 255,7 миллиарда рублей. В данном случае сумма просроченных платежей оценивается в 2,5 миллиарда рублей, что составляет 1 процент от общей суммы задолженности. По сравнению с предыдущим месяцем эта доля не изменилась, а вот к началу июня 2024 года она составляла 1,1 процента.

«Кредиторская задолженность на конец мая 2025 года, по оперативным данным, составила 119,9 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,5 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общей суммы кредиторской задолженности (на конец мая 2024 года – 2,3 процента, на конец апреля 2025 года – 2,2 процента), – сообщает Орелстат. – Дебиторская задолженность в целом по области на конец мая 2025 года составила 126,9 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,2 миллиарда рублей, или 1,7 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец мая 2024 года – 1,6 процента, на конец апреля 2025 года – 1,7 процента)».

Тем временем Банк России предупредил о грядущем периоде охлаждения для крупных кредитов, позиционируя его в качестве еще одной меры для борьбы с дистанционными мошенниками. По данным регулятора, уже с сентября кредиты в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут поступать на счета заемщиков через 4 часа после заключения договора с банком или микрофинансовой организацией. А более крупные кредиты от 200 тысяч рублей и больше поступят только через 48 часов.

«В течение этого срока кредит можно будет аннулировать, если он был оформлен под давлением мошенников, – такое разъяснение дали власти Орловской области. – Период охлаждения не будет действовать для небольших кредитов и займов – до 50 тысяч рублей. Также отсрочка не будет применяться в случаях, когда заемные деньги расходуются на конкретную цель и риск того, что их перехватят мошенники, минимален».

Это касается: ипотеки, образовательных кредитов, автокредитов, которые сразу зачисляются на счет автодилера, кредитов в точках продаж, когда покупатель оформляет их лично, а не дистанционно, кредитов на рефинансирование, если при этом долг заемщика не увеличивается. Кроме того, период охлаждения не будет действовать, когда кредит оформляется с созаемщиком или поручителем.

ИА «Орелград»