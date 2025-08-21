Найденная карта довела подростка до суда

Соучастниками по делу о краже проходят двое совершеннолетних.

На данный момент дело направлено в суд. Им занималось орловское управление Следственного комитета России.

Троим жителям Орла вменяют статью «кража» (158 УК, часть 3, пункт «г»). Один из них — несовершеннолетний. В декабре минувшего года подросток нашёл на остановке общественного транспорта чужую банковскую карту.

Карта имела «бесконтактный способ оплаты без необходимости ввода пин-кода», рассказали в СУ СКР по Орловской области. Это позволило получить доступ к чужому счёту.

Несовершеннолетний рассказал о находке двоим взрослым знакомым. Действуя вместе с ними он похитил чужие средства. Затем все трое потратили эти деньги в магазинах Орла.

