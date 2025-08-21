В учреждениях орловского УФСИН выявлены нарушения

21.8.2025 | 16:13 Важное, Закон и порядок, Новости

Проверки проводила Генеральная прокуратура России.

Генпрокурор России Игорь Краснов. Фото: www.kremlin.ru

Об этом сообщается на её официальном сайте.

Уточняется, что федеральные прокуроры проверяли соблюдение законов при исполнении уголовных наказаний, а также при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соответствующих учреждениях Орловщины.

Конкретные нарушения не приводятся. Однако известно, что по итогам проверок были восстановлены трудовые права осужденных, организовано их медицинское обследование, устранены нарушения санитарного законодательства, а также пожарной и промышленной безопасности.

Судя по всему, нарушения носили массовый характер, так как к дисциплинарной ответственности привлекли около 60 сотрудников орловского Управления ФСИН.

Кроме того, по итогам проверок соответствующее представление внесено директору ФСИН России. «Акт прокурорского реагирования рассмотрен и полностью удовлетворён», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования