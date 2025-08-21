В учреждениях орловского УФСИН выявлены нарушения

Проверки проводила Генеральная прокуратура России.

Об этом сообщается на её официальном сайте.

Уточняется, что федеральные прокуроры проверяли соблюдение законов при исполнении уголовных наказаний, а также при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соответствующих учреждениях Орловщины.

Конкретные нарушения не приводятся. Однако известно, что по итогам проверок были восстановлены трудовые права осужденных, организовано их медицинское обследование, устранены нарушения санитарного законодательства, а также пожарной и промышленной безопасности.

Судя по всему, нарушения носили массовый характер, так как к дисциплинарной ответственности привлекли около 60 сотрудников орловского Управления ФСИН.

Кроме того, по итогам проверок соответствующее представление внесено директору ФСИН России. «Акт прокурорского реагирования рассмотрен и полностью удовлетворён», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»