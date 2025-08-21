В Орле откроется выставка вышивки «Птица-Пава»

21.8.2025 | 14:40 Культура, Новости

Это один из жанров орловского списа.

Фото: www.infoorel.ru / Ирина Крахмалёва

Выставку организует Орловский краеведческий музей. Она откроется 29 августа 15:00.

«Птица-Пава» (или «Птица Счастья») – один из популярных сюжетов вышивки в технике «орловский спис». Традиционно такие изображения считаются символом семейного счастья.

Экспозицию составят предметы из фондов музея — около 80 текстильных изделий. Ряд из них публика сможет увидеть впервые.

Информацию сообщила пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования