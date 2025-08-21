В Орле откроется выставка вышивки «Птица-Пава»

Это один из жанров орловского списа.
Выставку организует Орловский краеведческий музей. Она откроется 29 августа 15:00.
«Птица-Пава» (или «Птица Счастья») – один из популярных сюжетов вышивки в технике «орловский спис». Традиционно такие изображения считаются символом семейного счастья.
Экспозицию составят предметы из фондов музея — около 80 текстильных изделий. Ряд из них публика сможет увидеть впервые.
Информацию сообщила пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
Возрастное ограничение: 6+
