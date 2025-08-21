В Орле завели дело о «бесплатной доставке»

Внимание антимонопольной службы привлекла контекстная реклама.

Пресс-служба Орловского УФАС России сообщила о возбуждении антимонопольного дела в отношении компании «Вкусвилл» по признакам нарушения федерального закона о рекламе. В его рамках служба проверит, могли ли действия организации ввести потребителей в заблуждение или нет. Если подозрения подтвердятся, то компанию могут наказать. Сообщается, что дело было возбуждено на основании информации, поступившей в региональное Управление ФАС.

Из нее следовало, что в интернете замечена контекстная реклама указанной выше компании. И эта реклама «обращала внимание и поддерживала интерес потребителей к покупке товаров с бесплатной доставкой». Сотрудники Орловского УФАС проверили поступившую информацию и установили, что вызвавшая повышенное внимание реклама содержит признаки нарушения федерального закона.

«В указанной рекламе сообщается, что доставка товаров из магазина составляет 0 рублей, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Вместе с тем, по информации, представленной заявителем, при покупке товаров на сайте компании доставка будет платная. Орловское УФАС России возбудило дело в отношении компании «Вкусвилл» по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления факта нарушения закона к организации будут применены меры административного воздействия».

Ранее орловская антимонопольная служба сообщала, что ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу банковской карты, которая транслировалась по радио. Надзорный орган пришел к выводу о том, что спорная реклама содержала привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Но в ней не прозвучала часть информации, существенной для потребителя. Например, о том, что по рекламируемой карте установлен лимит перечислений в другие банки (до 20 тысяч рублей) и что комиссия за совершение таких операций составляет 1,5 процента.

«Это не позволяло клиентам получать необходимые для осознанного выбора сведения о финансовой услуге, – пояснили в антимонопольном органе. – Служба возбудила дело в отношении Т-Банка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф».

ИА «Орелград»