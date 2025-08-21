Орловцам грозят крупные штрафы за неиспользование земли

Новшества начнут действовать уже с 1 сентября 2025 года.

Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона о том, что уже с 1 сентября 2025 года вступит в силу постановление правительства РФ № 826. Этим документом утвержден список признаков неиспользования земельных участков, по которым такие участки будут признаваться заброшенными. Новшество напрямую затронет сады и огороды, а также участки в населенных пунктах, в том числе земли под частными индивидуальными домами.

Признаки неиспользования для участков в населенных пунктах таковы: захламление или загрязнение отходами более половины площади участка; отсутствие на участке строения в течение 5-ти лет и более, если этого требует вид разрешенного использования земли; отсутствие построенного и зарегистрированного жилого объекта в течение 7-ми лет и более, если участок предназначен для ИЖС; наличие заброшенных строений с разрушенной крышей, стенами, выбитыми окнами, стеклами, если в течение года владелец не принимает мер по его восстановлению.

Для садов, огородов и приусадебных участков признаки таковы: захламление более 50 процентов площади участка; наличие на более чем 50 процентах площади сорных растений высотой более 1 метра или деревьев и кустарников, не являющихся элементами благоустройства. В случае выявления нарушения владелец земли сначала получит предостережение с рекомендацией устранить нарушение. Если он не отреагирует, ему направят уже предписание с конкретным сроком устранения нарушения. Если и после этого нарушения не будут устранены, владельца привлекут к административной ответственности. Штраф для граждан варьируется от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч рублей.

«Нововведения призваны решить проблему заброшенных и неухоженных земельных участков, повысить ответственность собственников земли и стимулировать развитие и освоение территорий. Вместе с тем, определение конкретных и четких критериев поможет защитить добросовестных собственников от необоснованных жалоб и претензий, а инспекторам земельного надзора установить использует ли владелец свою землю по назначению или нет», – пояснили в Управлении Росреестра.

Тем временем Территориальное управление Россельхознадзора сообщило о том, что в Орловской области арендатора вернул в оборот 396 га сельскохозяйственных земель. Нарушение земельного законодательства было выявлено в марте 2025 года, в Дмитровском районе. В ходе мониторинга специалисты ведомства выявили два участка с признаками зарастания по всей их площади сорняками, деревьями и кустарниками. Участки арендует физическое лицо, то есть простой гражданин.

«Правообладатель получил предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства, – сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – В августе 2025 года в Управление Россельхознадзора поступило уведомление от арендатора земельных участков о принятии мер по устранению выявленных нарушений с приложением подтверждающих фотоматериалов. Таким образом, благодаря вмешательству специалистов ведомства около 400 гектаров неиспользуемых земель вернулись в сельскохозяйственный оборот».

ИА “Орелград”