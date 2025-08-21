Орловскому общепиту рекомендовали готовиться к гриппу

Власти Орловского муниципального округа обратились к торговцам.

На сайте администрации Орловского муниципального округа появилось обращение к руководителям местных объектов торговли и общественного питания. Власти советуют им ознакомиться и строго следовать постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2025-2026 годов». Необходимо это «в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки».

Указанное постановление вышло еще в июле 2025 года. В нем Анна Попова дает четкие рекомендации органам власти различного уровня, в том числе губернаторам, территориальным подразделениям Роспотребнадзора, а также руководителям организаций, включая торговые и предприятия общественного питания. Так, документ рекомендует организовать иммунизацию сотрудников против гриппа, принять меры по недопущению переохлаждения сотрудников, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) Анна Попова рекомендует обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня, с применением электронных и инфракрасных термометров, тепловизоров или традиционным контактным способом.

Работников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания предписано не допускать к дальнейшей работе и обязательно отстранять их от нахождения на рабочем месте. Кроме того, постановление предписывает обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты, то есть медицинскими масками, респираторами и перчатками, а также кожными антисептиками. Требуется также организовать проведение дезинфекционных мероприятий.

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области объяснило, чем опасен обычный грипп. По словам экспертов, его возбудителем является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. Грипп крайне опасен своими осложнениями, в том числе и сердечно-сосудистой системы, из-за изменений в свертывании крови и состоянии сосудов под воздействием заболевания. Вирус в разы повышает риск тромбообразования и запускает воспаление мышечных клеток в стенках артерий.

«Вязкая кровь теряет способность переносить достаточное количество кислорода, а значит, сердце в попытке компенсировать недостаток питательных веществ начинает работать не в полную силу, – говорят в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. – При бесконтрольном течении гриппа сердечно-сосудистые заболевания прогрессируют и обостряются. Возобновляются приступы стенокардии и колюще-ноющие боли в области сердца. Неуправляемые скачки давления (как в сторону низкого, так и высокого) лишают сна и полноценного отдыха».

Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь, напоминают в ведомстве.

