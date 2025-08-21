Орловскую область посетил член Центризбиркома России Николай Левичев

Сегодня он встретился с губернатором.

Также на встрече присутствовала руководитель региональной избирательной комиссии Лидия Пиняева.

Темой разговора стала подготовка к Единому дню голосования. В частности — обучение необходимых специалистов.

Также Левичев принял участие в семинаре, который организовали для представителей избирательных комиссий в «Точке кипения» Орловского государственного университета имени Тургенева.

Напомним, в этом году Единый день голосования назначен на 14 сентября. Выборы в Орловский городской совет состоятся с 12 по 14 сентября.

ИА «Орелград»