Орловскую область посетил член Центризбиркома России Николай Левичев

Сегодня он встретился с губернатором.
Также на встрече присутствовала руководитель региональной избирательной комиссии Лидия Пиняева.
Темой разговора стала подготовка к Единому дню голосования. В частности — обучение необходимых специалистов.
Также Левичев принял участие в семинаре, который организовали для представителей избирательных комиссий в «Точке кипения» Орловского государственного университета имени Тургенева.
Напомним, в этом году Единый день голосования назначен на 14 сентября. Выборы в Орловский городской совет состоятся с 12 по 14 сентября.
ИА «Орелград»