Участник СВО из Орла вынес бойцов из-под атаки дронов

Благодаря нему сослуживцы остались живы.

О подвиге орловца рассказали на федеральном телеканале «Россия 1».

Известно, что он находится на СВО с минувшего года. Мужчину зовут Андреем, его позывной – «Пророк». Он служит в должности инженера расчёта БПЛА в мотострелковой дивизии группировки «Запад».

Эпизод произошёл под Купянском. В один из дней орловец выдвинулся на боевое задание вместе с сослуживцами. В этот момент их группу отследил вражеский дрон (на СВО их называют «птицами»).

Мужчине удалось уйти из-под огня ещё до налёта. Затем он понял, что у дрона закончились заряды, и у него самого есть несколько минут до появления следующих «птиц».

Тогда он стал вытаскивать на себе сослуживцев, стараясь отнести бойцов в безопасные места. Орловец не хотел «засвечивать» месторасположение военных медиков и доставил каждого раненого в отдельную точку (исходя из тяжести их ранений). Последних пришлось выносить уже под огнём новых дронов врага, прилетевших на смену предыдущему.

«Рискуя жизнью, он эвакуировал двоих тяжелораненых, а затем ещё двоих с травмами средней тяжести», – рассказали в Администрации Орла.

Затем «Пророк» помог медикам оказать бойцам первую помощь. В итоге все они остались живы.

ИА «Орелград»