Завершились съёмки фильма «Судбищенская битва»

21.8.2025 | 17:30 История, Культура, Новости

Об этом объявили в Орловском отделении ВООПИК.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

«Это случилось! Мы сняли фильм «Судбищенская битва»», – сообщили в официальных соцсетях отделения.

Известно, что съёмки проходили на протяжении пяти дней — в областном центре, а также в Орловском муниципальном округе в Конном клубе «Вязки».

Лента является документальной. Однако в ней есть и игровые моменты. Главную роль воеводы Ивана Шереметева исполнил известный российский актёр кино и театра Кирилл Зайцев.

Также нашлись роли для его орловских коллег Александра Столярова (из театра «Русский стиль») и Александра Козлова (из театра имени Тургенева). Режиссёром выступил Александр Брынцев, член правления профессиональной гильдии Союза кинематографистов России, преподаватель ВГИК и Академии Никиты Михалкова.

Фильм снимали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главным партнёром проекта является Студия «Слово».

ИА «Орелград»


