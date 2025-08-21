В облсовете предложили оградить подростков от мототранспорта

Депутаты хотят ограничить право на управление таким транспортом для лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

Речь идёт не о поправках в региональное законодательство, а об обращении к федеральным властям — от имени орловского парламента.

Проект такого обращения обсудили на комитете по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Теперь президиум регионального парламента должен согласовать включение данного вопроса в повестку ближайшей сессии.

«Только за шесть месяцев текущего года на дорогах России в авариях с участием несовершеннолетних погибли 36 подростков. К сожалению, наша область не остается в стороне от этой печальной общероссийской тенденции: за этот же период в регионе пострадало 10 несовершеннолетних», – рассказал Кирилл Афонин, заместитель начальника ДПС, отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнения административного законодательства Управления УМВД России по Орловской области.

Обращение предлагает властям страны комплекс мер, направленных на снижение аварий с участием несовершеннолетних. В их числе — прямое ограничение на управление мототранспортом для лиц, не достигших 16-летнего возраста. Также депутаты предлагают ужесточить правила передвижения на таких транспортных средствах по дорогам общего пользования (для всех возрастных групп).

