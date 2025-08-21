Внук Зюганова стал заместителем министра Ростовской области

Такая информация появилась на сайте местного правительства.

Данные размещены в официальном телефонном справочнике правительства Ростовской области. Михаил Зюганов фигурирует там как « заместитель министра экономического развития».

Как уточняет «Коммерсант», внук почётного гражданина Орла и Орловской области «занял вновь образованную вакансию».

Михаилу Зюганову 31 год. Он окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.

Всего у Геннадия Зюганова восемь внуков. Один из них, Леонид Зюганов, с 2012 по 2014 годы работал помощником Андрея Клычкова, который на тот момент являлся депутатом Московской городской думы.

ИА «Орелград»