Внук Зюганова стал заместителем министра Ростовской области

Такая информация появилась на сайте местного правительства.
Данные размещены в официальном телефонном справочнике правительства Ростовской области. Михаил Зюганов фигурирует там как « заместитель министра экономического развития».
Как уточняет «Коммерсант», внук почётного гражданина Орла и Орловской области «занял вновь образованную вакансию».
Михаилу Зюганову 31 год. Он окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.
Всего у Геннадия Зюганова восемь внуков. Один из них, Леонид Зюганов, с 2012 по 2014 годы работал помощником Андрея Клычкова, который на тот момент являлся депутатом Московской городской думы.
ИА «Орелград»