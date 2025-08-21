В день кончины Тургенева в Орле пройдут мероприятия

Писатель ушёл из жизни 3 сентября.

Памятные встречи проведёт Орловский литературный музей Тургенева. В 14 часов здесь будут ждать всех, кому дорого имя знаменитого орловца.

Организаторы обещают вспомнить об истории рода Тургеневых. Также посетителям расскажут о дворянских фамилиях, которые входили в ближайшее родственное и дружеское окружение писателя.

После памятного мероприятия все желающие смогут возложить цветы к мемориалу Тургенева в сквере «Дворянское гнездо».

Возрастные ограничения: 12+

ИА «Орелград»