В школе Орла нарушались права детей-инвалидов

Это выявила прокуратура.

Нарушения зафиксировали в Железнодорожном районе. Точный номер школы не указывается.

«Не реализовывался включённый в учебный план коррекционный курс обучения, не обеспечивалось проведение запланированных учебных часов по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В отношении директора школы возбудили административное дело. Ему вменили статью 5.57, часть 2 («нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Орловца привлекли к ответственности.

На данный момент нарушения устранены. Районная прокуратура поставила на контроль реализацию образовательных программ в школах в новом учебном году.

ИА «Орелград»