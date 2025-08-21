В школе Орла нарушались права детей-инвалидов

21.8.2025 | 14:20 Новости, Общество

Это выявила прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения зафиксировали в Железнодорожном районе. Точный номер школы не указывается.

«Не реализовывался включённый в учебный план коррекционный курс обучения, не обеспечивалось проведение запланированных учебных часов по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В отношении директора школы возбудили административное дело. Ему вменили статью 5.57, часть 2 («нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Орловца привлекли к ответственности.

На данный момент нарушения устранены. Районная прокуратура поставила на контроль реализацию образовательных программ в школах в новом учебном году.

