КСП проверила, как благоустроили футбольное поле под Орлом

Проверке подвергся спортивный объект в поселке Стальной Конь.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое использование бюджетных средств, выделенных на благоустройство спортивной площадки в поселке Стальной Конь. Финансирование шло в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2024 году местное мини-футбольное поле одержало победу по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. По мнению аудиторов, благоустройство прошло с недостатками.

Так, сообщается, что администрация Орловского муниципального округа приняла от подрядчика исполнительную документацию, оформленную не в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Некоторые обязательные при производстве работ записи в документации отсутствовали. Кроме того, исполнительная документация была передана администрации округа не в полном объеме. В частности, не в полном объеме подрядчик предоставил акты освидетельствования работ, контроль за выполнением которых в соответствии с технологией строительства не может быть проведен после выполнения других работ.

«Администрацией Орловского муниципального округа не осуществлялась промежуточная приемка выполненных работ на общую сумму 149,8 тысячи рублей, – сообщается в отчете КСП. – Не осуществлен надлежащий контроль за выполненными объемами работ, произведена оплата за неподтвержденные объемы работ, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий, неэффективном использовании бюджетных средств на общую сумму 756,5 тысячи рублей».

Аудиторы лично осмотрели мини-футбольное поле и зафиксировали, что на поверхности секций его ограждения имеются многочисленные следы коррозии на металле и отслоения краски. По мнению проверяющих, произошло это из-за нарушения технологии производства изделия. А некачественно выполненные сварные швы привели к разрушению металлоконструкций.

«Администрацией Орловского муниципального округа осуществлена приемка и оплата ворот для мини-футбола, не соответствующих требованиям муниципального контракта», – считают аудиторы, добавив, что затраты на разработку сметной документации на сумму 250 тысяч рублей не были учтены в составе вложений в благоустроенный объект и не были приняты к бухгалтерскому учету в качестве объекта нефинансовых активов. По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Орловского муниципального округа внесено представление для устранения нарушений.

ИА «Орелград»