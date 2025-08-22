Орловец не смог спасти автомобиль от конфискации

Уловку «пьяного воителя» раскусили суды двух инстанций.

Орловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу орловца на приговор Заводского районного суда города Орла. В мае этого года данный гражданин был осужден по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее мужчину уже подвергали административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишали водительских прав и штрафовали. Теперь он получил уголовное наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Кроме того, Заводской райсуд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. И постановил конфисковать и обратить в собственность государства автомобиль ВАЗ-211124, за рулем которого пьяный водитель ночью и попался сотрудникам полиции. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал свою вину.

Однако в апелляционной жалобе он и его адвокат просили приговор изменить, исключив из него указание о конфискации автомобиля. В обоснование апелляционной жалобы они указали, что, по их мнению, суд первой инстанции неправильно применил уголовный закон в части конфискации автомобиля. Они признали, что конфискованный автомобиль на момент совершения преступления принадлежал осужденному. Но заявили, что еще до наложения ареста на имущество он успел продать автомобиль, и теперь его владельцем является автоледи, не имеющая к преступлению никакого отношения.

Выслушав стороны, проверив материалы дела и обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, областная судебная коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что суд первой инстанции закон трактовал и применил правильно. В апелляционном постановлении сказано, что в соответствии с частью 1 статьи 104.1 УК РФ транспортное средство, которое было использовано при совершении преступления, подлежит конфискации при условии, что оно принадлежит обвиняемому или осужденному. Обвиняемый действительно продал машину, но продал ее своей знакомой и всего за 1000 рублей, что значительно меньше ее средней рыночной стоимости.

С учетом указанных обстоятельств суд первой инстанции обоснованно поставил под сомнение действительность перехода права собственности на автомобиль к новой владелице и решил его конфисковать. А судьи облсуда с этим решением согласились.

