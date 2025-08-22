Клычков распорядился продать «Мерседес» и «Лексус»

«Орловскому автохозяйству» согласовали сделку с особо ценным имуществом.

Стартовал электронный аукцион 22 августа. Продаются 14 автомобилей, находящихся в ведении бюджетного учреждения. Среди них два ГАЗ-3102, зеленый Mersedes Benz E240, Nissan Almera, Maxima, Teana, Lexus LS 460 и т.д. Самые возрастные машины 2003 года выпуска, самая свежая – 2016.

Начальная цена 14 транспортных средств – 6 147 200 рублей. Шаг аукциона – 5%. Заявки на участие в торгах принимают до 22 сентября. Необходимо внести задаток в размере 614 720 рублей 00 копеек. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Организатор аукциона обеспечивает осмотр имущества без взимания платы не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на ГИС «Торги», но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

Торги назначены на 24 сентября.

Напомним, в августе БУ ОО “Орловское автохозяйство” взяло в лизинг девять белых LADA Vesta и шесть черных LADA Aura (или эквивалент). Договор на 39 999 999 рублей 84 копейки заключен с АО “Сбербанк Лизинг”.

ИА “Орелград”