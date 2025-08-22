На Орловщине могут благоустроить ещё пять общественных пространств

Столько орловских проектов стали победителями ежегодного всероссийского конкурса.

Всероссийский конкурс на лучшие проекты по формированию комфортной городской среды проводился уже в 10-й раз. Итоги огласили в Казани на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

В число проектов-победителей вошли пять орловских инициатив. Теперь они должны получить федеральное финансирование. В общей сложности — около 290, 6 миллионов рублей.

«Это большая победа для всех нас», – написал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Орловские проекты-победители:

«Тургеневская площадь» (Мценск) — 91,8 миллионов,

«Охотников привал» (Колпна) — 68,8 миллионов,

«Лесков Посад» (Кромы) — 68,8 миллионов,

«Благоустройство Парка Победы» (Малоархангельск) — 30,6 миллионов,

«К Истокам» (Кривцова-Плота) — 30,6 миллионов.

Отметим, что с воплощением проектов, которые победили в предыдущих аналогичных конкурсах, всё обстоит не так гладко. Например, для «Набережной Лескова» во Мценске совсем недавно только нашли подрядчика. Контракт ещё не заключён. «Бульвар Данилевского» в посёлке Верховье ещё не проторговывался через госзакупки. Однако оба проекта победили в минувшем году и должны были воплотиться в текущем.

ИА «Орелград»