Во Мценске завершился ремонт детской библиотеки

22.8.2025 | 11:15 ЖКХ, Культура, Новости

В здании капитально отремонтировали крышу, кровлю и фасады.

Фото: mcenskij-kraj.ru

Работы выполнялись на средства муниципального бюджета. Об этом пишет газета «Мценский край».

В порядок привели здание детской районной библиотеки, которое находится на улице Ленина.

Как пояснила директор Централизованной библиотечной системы Мценского района Ольга Дидковская, оно относится к рубежу 18 и 19 веков. В ходе работ был восстановлен его первоначальный вид.

«Сохранены четырёхскатная крыша, система горизонтальных и вертикальных членений с угловыми и гладкими пилястрами, а также подкрышным карнизом с сухариками. А на дворовом фасаде здания сохранился барельеф с изображением неизвестного лица. Анализируя публикации орловских краеведов, можно предположить, что это лик бога торговли Меркурия», – рассказала она.

Также Дидковская заявила, что в ближайшем будущем работы продолжатся. Планируется обновить не только внешнюю, но и внутреннюю часть здания.

