Власти Ливен и прокурор встретились с вынужденными переселенцами

Встреча с жильцами ПВР состоялась в администрации города.

Жители пункта временного размещения (ПВР) были приглашены на встречу с городскими властями, сообщили в администрации Ливен. Ее провел заместитель главы города по социальным вопросам Юрий Преображенский. Участие в мероприятии приняли также ливенский межрайонный прокурор Ивана Корнева и представители различных городских служб и ведомств. Основной темой встречи являлось «определение и решение вопросов, которые в настоящее время волнуют беженцев».

По данным ливенской мэрии, в городском пункте временного размещения сейчас проживают 50 человек, в том числе семь детей. На встрече они задавали властям вопросы на темы оформления и выдачи документов, оказания социальных услуг и помощи в обеспечении теплой одеждой и обувью, подготовки детей к новому учебному году. «Диалог прошел в конструктивной обстановке. Все участники мероприятия смогли после встречи лично пообщаться с представителями городских ведомств для более детального решения возникших вопросов», – подытожили в администрации города.

Там временем администрация Мценского района распорядилась о создании оперативного штаба по организации оказания помощи семьям участников специальной военной операции, в частности, семьям мобилизованных граждан. Возглавила его Екатерина Ерохина, глава Мценского района. В состав штаба в основном вошли чиновники администрации, но имеются в нем и представители депутатского корпуса и социальных служб и ведомств. В частности, в штаб включен Владимир Пехтерев, заведующий филиалом по городу Мценску и Мценскому району областного центра социальной защиты населения.

В свою очередь администрация Орловского муниципального округа напомнила местным жителям о том, что в Орловской области введена мера поддержки для активных граждан: за содействие в заключении контракта с Министерством обороны РФ им положена выплата в размере 100 тысяч рублей. Получить ее могут граждане РФ, достигшие 18 лет и не являющиеся сотрудниками органов и организаций, на которых не распространяется действие данной нормы. Важное условие: контрактник, убывший для участия в СВО, должен быть зачислен как военнослужащий, представляющий Орловскую область.

ИА «Орелград»