В Орле продают высвобождаемое движимое военное имущество

20 внедорожников и хэтчбеков.

Аукционы проводится на основании распоряжения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30.04.25г. № 23/1-4387 «О реализации ВДВИ». Все транспортные средства реализуются отдельными лотами. Машины от 2007 года выпуска до 2014. Самая низкая начальная цена на «Лады Самары» – 45 тысяч рублей. Дороже УАЗ – 328 тысяч рублей. Ford Focus – 226 тысяч, LADA Granta – 133 тысячи. Шаг аукциона – 0,5%.

Право на осмотр имущества предоставляется претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе и оплатившему залоговое обеспечение (10% от начальной цены). Визит организуется по предварительному согласованию с продавцом. Заявки на участие в десяти торгах принимают до 5 октября, еще десяти – до 12 октября. Договор будет подписан с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

ИА “Орелград”