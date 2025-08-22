В Орле продают высвобождаемое движимое военное имущество

22.8.2025 | 11:59 Новости, Экономика

20 внедорожников и хэтчбеков.

https://torgi.gov.ru/

Аукционы проводится на основании распоряжения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30.04.25г. № 23/1-4387 «О реализации ВДВИ». Все транспортные средства реализуются отдельными лотами. Машины от 2007 года выпуска до 2014. Самая низкая начальная цена на «Лады Самары» – 45 тысяч рублей. Дороже УАЗ – 328 тысяч рублей. Ford Focus – 226 тысяч, LADA Granta – 133 тысячи. Шаг аукциона – 0,5%.

Право на осмотр имущества предоставляется претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе и оплатившему залоговое обеспечение (10% от начальной цены). Визит организуется по предварительному согласованию с продавцом. Заявки на участие в десяти торгах принимают до 5 октября, еще десяти – до 12 октября. Договор будет подписан с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования