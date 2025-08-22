В Орловской области в ДТП погибли четверо

22.8.2025 | 13:17 Важное, Новости, Происшествия

Таковы предварительные данные Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

Авария произошла сегодня около 9 часов 15 минут в Кромском районе у населённого пункта Голубица.

Как рассказали в орловской ГАИ, на 402-м километре автодороги «Крым» столкнулись «Лада Веста» и «Газель». Они ехали навстречу друг другу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

«По предварительной информации, четверо участников происшествия погибли, еще четверо – пострадали», – рассказали в Госавтоинспекции.

В Управлении МЧС добавили, что на месте работали сотрудники Пожарно-спасательной части №25.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


