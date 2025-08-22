В Ливнах зарегистрировано 11 случаев поджога

Такие данные были озвучены на совещании у главы города Сергея Трубицина.

Как сообщили в администрации города Ливны, на совещании с докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Даньшин. Он рассказал, что в 2024 году на территории города Ливны и Ливенского района произошло 200 пожаров, причем 58 пожаров пришлось именно на город. По сравнению с 2023 годом количество пожаров увеличилось на 13 процентов. В 2025 году в городе Ливны зафиксировано 34 пожара, 12 из которых были классифицированы как происшествия техногенного характера.

Всего в Ливнах и Ливенском районе в этом году зарегистрировано 115 возгораний. К сожалению, в огне погибли четыре человека.

«Основное количество огненных происшествий произошло по причинам, связанным с неисправностью электрооборудования и неосторожным обращением с огнем, – пояснил Андрей Даньшин. – Вследствие аварийного режима работы электропроводки зданий произошло 38 пожаров, четыре пожара – из-за неисправности отопительной печи, семь пожаров – из-за неосторожного обращения с огнем, при курении и сжигании мусора. Зарегистрировано 11 случаев поджога».

По его словам, в целях повышения уровня пожарной безопасности и предупреждения возгораний специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят профилактическую работу. Так, в 2024 году на территории города и района было проведено 634 профилактических визита и 12 плановых проверок, по результатам которых было выдано 10 предписаний об устранении 139 выявленных нарушений. К административной ответственности было привлечено 137 граждан, 46 должностных лиц и восемь организаций.

В текущем году проведено 28 обязательных профилактических визита и девять плановых проверок, по итогам которых выдано 27 предписаний. К административной ответственности в 2025 году привлечено 92 гражданина, 25 должностных лиц и семь юридических лиц.

По оперативным данным Главного управления МЧС по Орловской области, в целом по региону с начала года зарегистрировано 2237 пожаров, при которых погибли 20 человек, травмированы 12 человек, спасены 55 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового и электрооборудования.

