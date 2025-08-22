Произведения орловских писателей XX-XXI веков озвучат школьники

В регионе пройдет ежегодный конкурс чтецов.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение IX ежегодного регионального конкурса чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность». В этом году он будет проведен в период с 3 сентября по 25 ноября. Его посвятят творчеству орловских писателей XX-XXI веков. Конкурс призван привлечь внимание молодежи к богатейшему литературному наследию Орловщины, пояснили в «Бунинке».

«Он способствует приобщению юных исполнителей к лучшим образцам краеведческой литературы, популяризации искусства художественного чтения литературных произведений, выявлению ярких творческих индивидуальностей, – говорят в областной библиотеке. – К участию приглашаются обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Орла и Орловской области».

Соорганизатором выступает региональный Институт развития образования. Конкурс чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» (поэзия XX-XXI веков) проводится как открытый областной конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений региона. Его задачами являются пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека, продвижение краеведческой литературы в молодежной среде, популяризация искусства художественного чтения литературных произведений, а также «побуждение стремления к прочтению и дальнейшему углубленному изучению творчества орловских писателей».

Первый этап, муниципальный, пройдет в районах и городах Орловской области в период с 3 сентября по 2 ноября 2025 года. Организация, проведение и подведение его итогов осуществляются непосредственно на местах. Второй этап, областной, стартует 3 ноября. До 14 ноября будут приниматься заявки с мест, затем неделя уйдет на их обработку, а проведение конкурса и подведение итогов пройдет 25 ноября в 10:00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Кстати, форму проведения первого этапа и отбора участников определяют организаторы на местах. А вот второй этап представляет собой чтение стихотворений участниками конкурса.

По условиям конкурса последовательность выступления конкурсантов определяется по алфавиту, не допускается использование мультимедийного и музыкального сопровождений. Каждый участник может получить от 1 до 15 баллов. Оценивать выступления жюри будет по таким критериям, как сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены), выразительность чтения (свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения, темпоритмическое разнообразие приемов), исполнительское мастерство (контакт и общение со зрителем, эмоциональное воздействие на слушателей). Победителям будут вручены дипломы, участникам – сертификаты.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»